Минюст США: экс-чиновник FIFA получил взятку в $5 млн за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

По версии прокуратуры в Нью-Йорке, Уорнер, являющийся гражданином Тринидада и Тобаго, получил взятку от России в период с ноября 2010 г. по апрель 2011 г. На счета, с которых средства переводили Уорнеру, также поступали деньги от «компаний в США, выполнявших работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. в России». Названия компаний не уточняются.