В ВВС США заявили об испытаниях в России противоспутниковой ракеты
Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать космические спутники на орбите, на высоте до 2000 км над Землей. Об этом говорится в опубликованном на сайте Космического командования Военно-воздушных сил США заявлении.
В заявлении отмечается, что испытание ракеты последовало после маневров российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543». В феврале ВВС США сообщали, что эти два спутника находятся в опасной близости от американского разведывательного спутника USA-245. Командующий космическими силами ВВС Джон Реймонд заявил, что испытывалась противоспутниковая ракета прямого перехвата. По его словам, испытания такой ракеты свидетельствуют о реальных и серьезных угрозах космическим системам США и союзников.
«Это испытание является еще одним доказательством лицемерной поддержки Россией предложений по контролю над космическим оружием, направленных на ограничение возможностей Соединенных Штатов», – заявил генерал Реймонд, которого цитирует Axios. Он добавил, что космос имеет решающее значение для всех народов и для американского образа жизни.
В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает против милитаризации космоса, но будет укреплять орбитальную группировку и ракетно-космическую отрасль. Как пишет Axios, в марте 2020 г. фонд «Безопасный мир» опубликовал доклад о том, как страны во всем мире предпринимают шаги по дальнейшей милитаризации космоса. Эксперты отмечают, что новое вооружение не применяется против космических объектов других стран, но это может измениться в будущем. Кроме того, использование ракет в космосе может привести к увеличению количества мусора на околоземной орбите, говорят эксперты по освоению космоса.