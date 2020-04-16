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В ВВС США заявили об испытаниях в России противоспутниковой ракеты

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Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать космические спутники на орбите, на высоте до 2000 км над Землей. Об этом говорится в опубликованном на сайте Космического командования Военно-воздушных сил США заявлении.

В заявлении отмечается, что испытание ракеты последовало после маневров российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543». В феврале ВВС США сообщали, что эти два спутника находятся в опасной близости от американского разведывательного спутника USA-245. Командующий космическими силами ВВС Джон Реймонд заявил, что испытывалась противоспутниковая ракета прямого перехвата. По его словам, испытания такой ракеты свидетельствуют о реальных и серьезных угрозах космическим системам США и союзников.

«Это испытание является еще одним доказательством лицемерной поддержки Россией предложений по контролю над космическим оружием, направленных на ограничение возможностей Соединенных Штатов», – заявил генерал Реймонд, которого цитирует Axios. Он добавил, что космос имеет решающее значение для всех народов и для американского образа жизни.

В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает против милитаризации космоса, но будет укреплять орбитальную группировку и ракетно-космическую отрасль. Как пишет Axios, в марте 2020 г. фонд «Безопасный мир» опубликовал доклад о том, как страны во всем мире предпринимают шаги по дальнейшей милитаризации космоса. Эксперты отмечают, что новое вооружение не применяется против космических объектов других стран, но это может измениться в будущем. Кроме того, использование ракет в космосе может привести к увеличению количества мусора на околоземной орбите, говорят эксперты по освоению космоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных