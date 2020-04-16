В ВВС США заявили об испытаниях в России противоспутниковой ракеты

В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает против милитаризации космоса, но будет укреплять орбитальную группировку и ракетно-космическую отрасль. Как пишет Axios, в марте 2020 г. фонд «Безопасный мир» опубликовал доклад о том, как страны во всем мире предпринимают шаги по дальнейшей милитаризации космоса. Эксперты отмечают, что новое вооружение не применяется против космических объектов других стран, но это может измениться в будущем. Кроме того, использование ракет в космосе может привести к увеличению количества мусора на околоземной орбите, говорят эксперты по освоению космоса.