Кремль признал низкую эффективность мер поддержки бизнеса и населения
Кремль признал низкую эффективность мер, принимаемых для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, людям приходится сталкиваться с проблемами в банках.
«Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются и, безусловно, состоятся ещё обсуждения того, как это все работает», — отметил Песков. Он также добавил, что правительственная координационная комиссия также хорошо знакома с этими проблемами и ежедневно принимает меры: «Вы вчера видели, что Мишустин только вчера этим занимался и это обсуждал»,- сказал пресс-секретарь.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил банкам контролировать выдачу беспроцентных кредитов на зарплаты. На проблему при выдаче таких кредитов обратил внимание министр экономического развития Максим Решетников, который под видом «тайного покупателя» не смог получить кредит в двух банках.