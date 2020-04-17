Кремль признал низкую эффективность мер поддержки бизнеса и населения

«Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются и, безусловно, состоятся ещё обсуждения того, как это все работает», — отметил Песков. Он также добавил, что правительственная координационная комиссия также хорошо знакома с этими проблемами и ежедневно принимает меры: «Вы вчера видели, что Мишустин только вчера этим занимался и это обсуждал»,- сказал пресс-секретарь.