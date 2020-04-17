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Кремль признал низкую эффективность мер поддержки бизнеса и населения

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Кремль признал низкую эффективность мер, принимаемых для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, людям приходится сталкиваться с проблемами в банках.

«Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются и, безусловно, состоятся ещё обсуждения того, как это все работает», — отметил Песков. Он также добавил, что правительственная координационная комиссия также хорошо знакома с этими проблемами и ежедневно принимает меры: «Вы вчера видели, что Мишустин только вчера этим занимался и это обсуждал»,- сказал пресс-секретарь.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил банкам контролировать выдачу беспроцентных кредитов на зарплаты. На проблему при выдаче таких кредитов обратил внимание министр экономического развития Максим Решетников, который под видом «тайного покупателя» не смог получить кредит в двух банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных