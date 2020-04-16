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Министр экономического развития не смог получить «нулевой» кредит на зарплату

Ведомости

Министр экономического развития Максим Решетников в качестве «тайного покупателя» проверил работу банков, выдающих пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Обзвонив два крупнейших банка, министр не смог взять «нулевой» кредит. О своем неудачном опыте он рассказал в Instagram.

«В одном [банке] оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае», — написал Решетников, добавив, что обратил на случившиеся внимание руководства банков.

По словам министра, пока в программу льготных кредитов на выплату зарплат, объявленную президентом Владимиром Путиным, включились пять банков, еще 25 соглашений готовятся к подписанию. Мониторинг Минэкономразвития показал, что кредиты выдаются медленно. Из 3500 обращений на общую сумму 24 млрд руб. одобрены кредиты примерно на 1,5 млрд, а выдано всего на 400 млн, сообщил Решетников.

Центробанк выделил 150 млрд на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4%. По словам Решетникова, программа теперь доступна не только микро- и малому бизнесу, но также среднему и крупному.

Ранее по теме: Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных