Министр экономического развития не смог получить «нулевой» кредит на зарплату
Министр экономического развития Максим Решетников в качестве «тайного покупателя» проверил работу банков, выдающих пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Обзвонив два крупнейших банка, министр не смог взять «нулевой» кредит. О своем неудачном опыте он рассказал в Instagram.
«В одном [банке] оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае», — написал Решетников, добавив, что обратил на случившиеся внимание руководства банков.
По словам министра, пока в программу льготных кредитов на выплату зарплат, объявленную президентом Владимиром Путиным, включились пять банков, еще 25 соглашений готовятся к подписанию. Мониторинг Минэкономразвития показал, что кредиты выдаются медленно. Из 3500 обращений на общую сумму 24 млрд руб. одобрены кредиты примерно на 1,5 млрд, а выдано всего на 400 млн, сообщил Решетников.
Центробанк выделил 150 млрд на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4%. По словам Решетникова, программа теперь доступна не только микро- и малому бизнесу, но также среднему и крупному.