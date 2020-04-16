Министр экономического развития не смог получить «нулевой» кредит на зарплату

Центробанк выделил 150 млрд на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Кредит выдается на год, первые полгода проценты не начисляются, а потом ставка повышается до 4%. По словам Решетникова, программа теперь доступна не только микро- и малому бизнесу, но также среднему и крупному.