Бывший юрист Трампа будет сидеть не в тюрьме, а дома из-за коронавируса

Коэн попал в тюрьму в мае 2019 г. после того, как был признан виновным в финансовых нарушениях во время предвыборной кампании Трампа. Он платил за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, утверждающих, что у них была интимная связь с Трампом. Причем Коэн заявил на суде, что делал это по указанию Трампа. Президент США все это отрицает. Также Коэн признал вину в даче ложных показаний и налоговых преступлениях.