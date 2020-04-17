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Бывший юрист Трампа будет сидеть не в тюрьме, а дома из-за коронавируса

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Майкл Коэн, который был личным юристом президента США Дональда Трампа, проведет оставшуюся часть трехлетнего тюремного срока дома из-за пандемии коронавируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знающего об этом человека. Власти позволили ему покинуть федеральную тюрьму в Отисвилле, штат Нью-Йорк, поскольку количество заболевших среди заключенных и тюремщиков быстро растет. Перед выходом из тюрьмы Коэн проведет 14 дней на карантине. Его семья живет в квартире на Манхэттене.

Адвокат Коэна Роджер Адлер и представитель прокуратуры Манхэттена не ответили на запросы WSJ о комментарии. Информацию о переводе Коэна из тюрьмы домой подтверждает Reuters со ссылкой на два источника. Адлер еще в марте просил смягчить наказание Коэну из-за проблем со здоровьем, но тогда получил отказ.

Коэн попал в тюрьму в мае 2019 г. после того, как был признан виновным в финансовых нарушениях во время предвыборной кампании Трампа. Он платил за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, утверждающих, что у них была интимная связь с Трампом. Причем Коэн заявил на суде, что делал это по указанию Трампа. Президент США все это отрицает. Также Коэн признал вину в даче ложных показаний и налоговых преступлениях.

В США больше всего в мире подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заболели уже 671 425 человек, в том числе 223 691 в штате Нью-Йорк. По данным Калифорнийского университета, уже более 16 000 заключенных в США досрочно выпущены на свободу или переведены в другие места лишения свободы, чтобы замедлить распространение вируса в тюрьмах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных