Бывший юрист Трампа будет сидеть не в тюрьме, а дома из-за коронавируса
Майкл Коэн, который был личным юристом президента США Дональда Трампа, проведет оставшуюся часть трехлетнего тюремного срока дома из-за пандемии коронавируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знающего об этом человека. Власти позволили ему покинуть федеральную тюрьму в Отисвилле, штат Нью-Йорк, поскольку количество заболевших среди заключенных и тюремщиков быстро растет. Перед выходом из тюрьмы Коэн проведет 14 дней на карантине. Его семья живет в квартире на Манхэттене.
Адвокат Коэна Роджер Адлер и представитель прокуратуры Манхэттена не ответили на запросы WSJ о комментарии. Информацию о переводе Коэна из тюрьмы домой подтверждает Reuters со ссылкой на два источника. Адлер еще в марте просил смягчить наказание Коэну из-за проблем со здоровьем, но тогда получил отказ.
Коэн попал в тюрьму в мае 2019 г. после того, как был признан виновным в финансовых нарушениях во время предвыборной кампании Трампа. Он платил за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, утверждающих, что у них была интимная связь с Трампом. Причем Коэн заявил на суде, что делал это по указанию Трампа. Президент США все это отрицает. Также Коэн признал вину в даче ложных показаний и налоговых преступлениях.
В США больше всего в мире подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заболели уже 671 425 человек, в том числе 223 691 в штате Нью-Йорк. По данным Калифорнийского университета, уже более 16 000 заключенных в США досрочно выпущены на свободу или переведены в другие места лишения свободы, чтобы замедлить распространение вируса в тюрьмах.