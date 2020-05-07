Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России

Чехия планирует усилить меры безопасности для сотрудников своего посольства в Москве, направив туда сотрудников службы безопасности из министерства иностранных дел, рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК. В апреле у зданий чешского посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге прошли акции протеста из-за сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.