СМИ: в Красноярске задержали экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова

В 2002 г. Быков был приговорен к 6,5 годам лишения свободы условно как заказчик убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Быков признал вину, в 2005 г. судимость была досрочно погашена. В 2009 г. бизнесмен отсудил в ЕСПЧ у России тысячу евро за моральный ущерб и 25 тыс. евро возмещения судебных издержек. В 2020 г. истекал срок, по которому Быков не мог из-за судимости участвовать в выборах.