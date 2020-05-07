Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

СМИ: в Красноярске задержали экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова

Ведомости

Бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации заказных убийств, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Подозревают в убийствах прошлых лет», — сказал собеседник агентства.

О том, что Быкова подозревают в организации заказных убийств прошлых лет, также рассказал источник «Интерфакса-Сибирь». По его данным, по месту проживания Быкова проводятся следственно-оперативные мероприятия при оперативной поддержке ФСБ, МВД и Росгвардии.

Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 гг., с 1998 по 2000 гг. он также был председателем совета директоров и Красноярского алюминиевого завода, а с 1994 г. по 2004 г. был акционером этого завода (сейчас является частью UC Rusal).

В 2002 г. Быков был приговорен к 6,5 годам лишения свободы условно как заказчик убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Быков признал вину, в 2005 г. судимость была досрочно погашена. В 2009 г. бизнесмен отсудил в ЕСПЧ у России тысячу евро за моральный ущерб и 25 тыс. евро возмещения судебных издержек. В 2020 г. истекал срок, по которому Быков не мог из-за судимости участвовать в выборах.

Ранее по теме: ИНТЕРВЬЮ: Анатолий Быков, предприниматель

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных