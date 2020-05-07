СМИ: в Красноярске задержали экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова
Бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации заказных убийств, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Подозревают в убийствах прошлых лет», — сказал собеседник агентства.
О том, что Быкова подозревают в организации заказных убийств прошлых лет, также рассказал источник «Интерфакса-Сибирь». По его данным, по месту проживания Быкова проводятся следственно-оперативные мероприятия при оперативной поддержке ФСБ, МВД и Росгвардии.
Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 гг., с 1998 по 2000 гг. он также был председателем совета директоров и Красноярского алюминиевого завода, а с 1994 г. по 2004 г. был акционером этого завода (сейчас является частью UC Rusal).
В 2002 г. Быков был приговорен к 6,5 годам лишения свободы условно как заказчик убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Быков признал вину, в 2005 г. судимость была досрочно погашена. В 2009 г. бизнесмен отсудил в ЕСПЧ у России тысячу евро за моральный ущерб и 25 тыс. евро возмещения судебных издержек. В 2020 г. истекал срок, по которому Быков не мог из-за судимости участвовать в выборах.