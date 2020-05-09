Российский подводный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины

В ФПИ уточнили, что аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана», – утверждается в сообщении фонда.