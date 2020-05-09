Российский подводный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины
Российский подводный беспилотный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили «РИА Новости» в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 8 мая 2020 г. датчики устройства зафиксировали глубину в 10 028 м. На дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ФПИ уточнили, что аппарат провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана», – утверждается в сообщении фонда.
Аппарат является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого началась в сентябре 2017 г. Вице-премьер правительства Юрий Борисов отметил, что «Витязь» был создан в короткие строки и «это не единственная наша прорывная разработка».
Марианская впадина – это желоб в районе Марианских островов на дне Тихого океана. Самой глубокой его частью (10,99 км ниже уровня моря) и самой глубокой точкой мирового океана является Бездна Челленджера.