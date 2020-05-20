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Центризбирком может провести эксперимент по электронному голосованию уже этой осенью

Ведомости

Центризбирком определился с технологией дистанционного голосования,  в порядке эксперимента оно может быть запущено в нескольких регионах уже на предстоящих осенью выборах, об этом  заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 20 мая.

«Мы с Ростелекомом, Минкомсвязи определились, разработали алгоритм действий, нам такие возможности законодатель сейчас предоставляет, то есть на грядущих выборах в  единый день голосования региональных если будем готовы, то какие-то пилотные проекты можем осуществить, будем обкатывать эту технологию», – сказала Памфилова.  Никакого  масштабирования моментального это невозможно, для этого технологию нужно будет «обкатать» в тех регионах, которые окажутся к этому готовы и выразят согласие. Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев говорил «Ведомостям», что ЦИК еще в прошлом году заключила с Ростелекомом контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по организации дистанционного голосования, по итогам которых должен получить не менее четырех технологий. Эта работа находится в высокой степени готовности, кроме того готовится новая цифровая платформа для системы ГАС- Выборы.

Впервые электронное дистанционно голосование прошло в порядке эксперимента в трех округах в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре прошлого года и было официально признано успешным, хотя эксперты критиковали его за многочисленные сбои и невозможность общественного контроля за ходом голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных