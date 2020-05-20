Центризбирком может провести эксперимент по электронному голосованию уже этой осенью

«Мы с Ростелекомом, Минкомсвязи определились, разработали алгоритм действий, нам такие возможности законодатель сейчас предоставляет, то есть на грядущих выборах в единый день голосования региональных если будем готовы, то какие-то пилотные проекты можем осуществить, будем обкатывать эту технологию», – сказала Памфилова. Никакого масштабирования моментального это невозможно, для этого технологию нужно будет «обкатать» в тех регионах, которые окажутся к этому готовы и выразят согласие. Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев говорил «Ведомостям», что ЦИК еще в прошлом году заключила с Ростелекомом контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по организации дистанционного голосования, по итогам которых должен получить не менее четырех технологий. Эта работа находится в высокой степени готовности, кроме того готовится новая цифровая платформа для системы ГАС- Выборы.