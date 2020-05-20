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Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров

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Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили включить дефицитные иностранные товары в число исключений, на которые не распространяется действие закона о контрсанкциях. В пояснительной записке к законопроекту авторы апеллируют к борьбе с распространением коронавируса. Из-за действующего законодательства, в частности, нельзя ввозить с Украины средства ухода за больными, изделия санитарии и гигиены.

Если речь идет о защите здоровья и безопасности, то ограничения не должны распространяться на медицинскую продукцию, заявил Косачев «Интерфаксу». Авторы законопроекта предлагают закрепить за правительством право определять товары, которые можно ввозить без учета санкций. Действующее законодательство уже позволяет импортировать жизненно необходимые товары, у которых нет российских аналогов, но в законе не прописано, кто определяет их список.

Закон о санкциях против США и других зарубежных стран был принят в 2018 г. На рассмотрение он был внесен вскоре после того, как США внесли в санкционный список Олега Дерипаску и связанные с ним компании («Русал», En+, группу ГАЗ), Виктора Вексельберга и его группу «Ренова», председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и других бизнесменов. Закон дает президенту право ограничивать импорт товаров и прекращать сотрудничество с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных