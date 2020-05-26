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«Коммерсантъ» узнал об отказе НАТО приостановить учения на время пандемии

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НАТО отказалось приостановить военные учения на период пандемии коронавирусной инфекции. В ответ на письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в Брюсселе указали на оборонительных характер маневров блока. О переписке между российским МИДом и штаб-квартирой НАТО сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя Лаврова Сергея Рябкова и представителя альянса Оану Лунджеску.

По его словам, ответ на письмо Сергея Лаврова российскую сторону «разочаровал», а НАТО в нем откатилось на закоснелые позиции, которые они традиционно занимали, и отрабатывают безотносительно к пандемии и российским предложениям». Официальный представитель НАТО Оана Лунджеску объяснила газете позицию НАТО. По ее словам, Йенс Столтенберг в своем ответном письме написал, что «усиленное передовое присутствие в восточной части альянса является ответом на применение Россией военной силы против своих соседей и наращивание ее военного потенциала в Балтийском регионе и за его пределами». Она добавила, что «российская военная деятельность и учения продолжаются — в том числе продолжаются масштабные внезапные учения и непрофессиональное поведение летчиков в Балтийском море и Средиземном море», несмотря на письменные предложения.

По словам Лунджеску, Йенс Столтенберг призвал Россию обновить Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 г. Этим соглашением предусматривается широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах. В НАТО считают, что этот документ необходимо модернизировать. «Мы многократно объясняли НАТО, по каким причинам мы не считаем их идеи относительно модернизации Венского документа оправданными и целесообразными. Но они считают, что Россия им должна», — сказал газете Сергей Рябков. Он добавил, что на односторонние уступки Североатлантическому альянсу Россия идти не может.

5 июня начнутся американо-польские учения в рамках масштабных многонациональных маневров под руководством США Defender Europe 2020 («Защитник Европы-2020»). Сначала планировалось, что эти маневры будут крупнейшими за 25 лет маневрами и в них примут участие более 37 тыс. военных из 18 стран НАТО и государств—партнеров альянса. Из-за пандемии коронавируса они возобновятся в меньшем масштабе. На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу с точки зрения военной безопасности России. Он сообщил, что в Западном военном округе в 2020 г. уже провели свыше 30 учений, до конца года планируется провести 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники. В частности, идет подготовка к командно-штабным учениям округа с группировками Балтийского флота и 6-й армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных