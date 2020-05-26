«Коммерсантъ» узнал об отказе НАТО приостановить учения на время пандемии

5 июня начнутся американо-польские учения в рамках масштабных многонациональных маневров под руководством США Defender Europe 2020 («Защитник Европы-2020»). Сначала планировалось, что эти маневры будут крупнейшими за 25 лет маневрами и в них примут участие более 37 тыс. военных из 18 стран НАТО и государств—партнеров альянса. Из-за пандемии коронавируса они возобновятся в меньшем масштабе. На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу с точки зрения военной безопасности России. Он сообщил, что в Западном военном округе в 2020 г. уже провели свыше 30 учений, до конца года планируется провести 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники. В частности, идет подготовка к командно-штабным учениям округа с группировками Балтийского флота и 6-й армии.