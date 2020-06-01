Памфилова предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Голосование по поправкам в Конституцию первоначально было запланировано на 22 апреля. 25 марта Путин перенес голосование на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. 21 мая ЦИК разморозил денежные средства, выделенные на организацию голосования в России и на зарубежных участках. Решение об этом не рассматривалось на публичном заседании комиссии 20 мая. Вопрос о разморозке средств был включен после совещания с региональными избиркомами, решение по нему было принято позднее и без трансляции, сообщила позднее пресс-служба ЦИК.