ЦИК разморозил средства на проведение голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля. 25 марта президент Владимир Путин отложил проведение голосования из-за распространения коронавируса, новая дата при этом не объявлялась. Источники РБК, «Коммерсанта» и «Интерфакса» называли 24 июня в качестве одной из вероятных дат голосования.