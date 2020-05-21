ЦИК разморозил средства на проведение голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила отменить положения, по которым с 28 марта ограничивались траты на организацию голосования по поправкам в Конституцию. Новое постановление о подготовке к возобновлению действий по голосованию датировано 20 мая.
ЦИК снял запреты, касающиеся обязательств по закупкам и оплате труда членов и работников аппаратов избиркома. Также сняты ограничения для МИДа и Минобороны на финансирование избирательных участков за пределами России.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля. 25 марта президент Владимир Путин отложил проведение голосования из-за распространения коронавируса, новая дата при этом не объявлялась. Источники РБК, «Коммерсанта» и «Интерфакса» называли 24 июня в качестве одной из вероятных дат голосования.