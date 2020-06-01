Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Основной закон должно было пройти 22 апреля, в конце марта Путин перенес голосование на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Новая дата голосования была оглашена сегодня на совещании Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию. 1 июля как оптимальный день проведения голосования Путину предложила руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. После того как глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов согласились с датой, Путин заявил, что голосование пройдет 1 июля.