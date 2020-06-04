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Парламент Гонконга проголосовал за закон о неуважении к гимну Китая

Ведомости

Законодательный совет Гонконга принял закон, вводящий наказание за неуважение к государственному гимну Китая, сообщает South China Morning Post. По новому закону, оскорбление, неуместное исполнение или намеренное искажение гимна грозит штрафом в 50 000 гонконгских долларов и тремя годами тюрьмы.

Голосование проходило 4 июня, в 31-ю годовщину подавления демонстрации китайских студентов на площади Тяньаньмынь в Пекине. Перед голосованием двое членов законодательного совета встали со своих мест и попытались разлить в зале плохо пахнущую коричневую жидкость. Позднее один из них объяснил, что разлил биоудобрение в знак протеста против закона и против действий Коммунистической партии Китая в 1989 г. После того как протестующих вывели из здания, парламентарии продолжили заседание в другом зале. За введение наказания выступил 41 парламентарий, против – один.

Наказание за неуважение к гимну «Марш добровольцев» впервые было введено в 1999 г. в Макао, втором особом административном регионе Китая. Аналогичный закон для жителей материкового Китая был принят в 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных