Парламент Гонконга проголосовал за закон о неуважении к гимну Китая

Голосование проходило 4 июня, в 31-ю годовщину подавления демонстрации китайских студентов на площади Тяньаньмынь в Пекине. Перед голосованием двое членов законодательного совета встали со своих мест и попытались разлить в зале плохо пахнущую коричневую жидкость. Позднее один из них объяснил, что разлил биоудобрение в знак протеста против закона и против действий Коммунистической партии Китая в 1989 г. После того как протестующих вывели из здания, парламентарии продолжили заседание в другом зале. За введение наказания выступил 41 парламентарий, против – один.