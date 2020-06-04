Парламент Гонконга проголосовал за закон о неуважении к гимну Китая
Законодательный совет Гонконга принял закон, вводящий наказание за неуважение к государственному гимну Китая, сообщает South China Morning Post. По новому закону, оскорбление, неуместное исполнение или намеренное искажение гимна грозит штрафом в 50 000 гонконгских долларов и тремя годами тюрьмы.
Голосование проходило 4 июня, в 31-ю годовщину подавления демонстрации китайских студентов на площади Тяньаньмынь в Пекине. Перед голосованием двое членов законодательного совета встали со своих мест и попытались разлить в зале плохо пахнущую коричневую жидкость. Позднее один из них объяснил, что разлил биоудобрение в знак протеста против закона и против действий Коммунистической партии Китая в 1989 г. После того как протестующих вывели из здания, парламентарии продолжили заседание в другом зале. За введение наказания выступил 41 парламентарий, против – один.
Наказание за неуважение к гимну «Марш добровольцев» впервые было введено в 1999 г. в Макао, втором особом административном регионе Китая. Аналогичный закон для жителей материкового Китая был принят в 2017 г.