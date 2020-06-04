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Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет по московским правилам

Ведомости

Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет организовано на базе тех же технологий, что и электронное голосование на экспериментальных участках в Москве на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил на заседании ЦИК министр цифрового развития Максуд Шадаев. По его словам, такое решение было принято с учетом ограниченных сроков. «Опыт в Москве показал, что это в принципе рабочая технология», — сказал Шадаев. Форма электронного голосования будет доступна уже с 5 июня, и заявление о дистанционном голосовании можно будет подать через госуслуги и портал московского правительства с завтрашнего дня. Доступ к электронному голосованию получат все граждане, чей аккаунт в системе госуслуг удалось сопоставить с реестром избирателей.

«Мы видим что в принципе наши граждане готовы к тому, чтобы в электронном виде взаимодействовать с государством», — добавил Шадаев.

Ранее в ЦИКе неоднократно заявляли, что не планируют тиражировать столичный опыт дистанционного голосования, на всю страну и разрабатывают собственную технологию. Результаты научно-исследовательской работы должны были утвердить осенью. Однако, сообщил в четверг президент Ростелекома Михаил Осеевский, примененные в Москве методические подходы признаны правильными, именно они будут развиты для базовой модели, которая будет использоваться на территории всей страны.

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По его словам, голосование будет проходить в течение нескольких дней и у граждан будет возможность выбрать удобное для себя время. Закончится оно до даты голосования, в этом случае те, кто подаст заявку но не проголосует, смогут придти проголосовать раньше.

Пять регионов подали заявки на электронное голосование, сообщил запред ЦИК Николай Булаев. Это Москва, Санкт-Петербург, республика Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных