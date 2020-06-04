Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет по московским правилам
Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет организовано на базе тех же технологий, что и электронное голосование на экспериментальных участках в Москве на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил на заседании ЦИК министр цифрового развития Максуд Шадаев. По его словам, такое решение было принято с учетом ограниченных сроков. «Опыт в Москве показал, что это в принципе рабочая технология», — сказал Шадаев. Форма электронного голосования будет доступна уже с 5 июня, и заявление о дистанционном голосовании можно будет подать через госуслуги и портал московского правительства с завтрашнего дня. Доступ к электронному голосованию получат все граждане, чей аккаунт в системе госуслуг удалось сопоставить с реестром избирателей.
«Мы видим что в принципе наши граждане готовы к тому, чтобы в электронном виде взаимодействовать с государством», — добавил Шадаев.
Ранее в ЦИКе неоднократно заявляли, что не планируют тиражировать столичный опыт дистанционного голосования, на всю страну и разрабатывают собственную технологию. Результаты научно-исследовательской работы должны были утвердить осенью. Однако, сообщил в четверг президент Ростелекома Михаил Осеевский, примененные в Москве методические подходы признаны правильными, именно они будут развиты для базовой модели, которая будет использоваться на территории всей страны.
По его словам, голосование будет проходить в течение нескольких дней и у граждан будет возможность выбрать удобное для себя время. Закончится оно до даты голосования, в этом случае те, кто подаст заявку но не проголосует, смогут придти проголосовать раньше.
Пять регионов подали заявки на электронное голосование, сообщил запред ЦИК Николай Булаев. Это Москва, Санкт-Петербург, республика Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.