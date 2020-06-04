Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет по московским правилам

Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет организовано на базе тех же технологий, что и электронное голосование на экспериментальных участках в Москве на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил на заседании ЦИК министр цифрового развития Максуд Шадаев. По его словам, такое решение было принято с учетом ограниченных сроков. «Опыт в Москве показал, что это в принципе рабочая технология», — сказал Шадаев. Форма электронного голосования будет доступна уже с 5 июня, и заявление о дистанционном голосовании можно будет подать через госуслуги и портал московского правительства с завтрашнего дня. Доступ к электронному голосованию получат все граждане, чей аккаунт в системе госуслуг удалось сопоставить с реестром избирателей.