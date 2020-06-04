ЦИК одобрил электронное голосование по поправкам лишь в двух регионах

По ее словам, емкость портала госуслуг не позволяет проводить электронное голосование во всех регионах, но в этом процессе необходимо было выйти за пределы Москвы. Всего заявки на проведение электронного голосования подали пять регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Нижегородская область и Красноярский край. Говоря о заявке Санкт-Петербурга Памфилова уточнила, что ЦИК не уверен в способности избирательной комиссии города организовать работу так, «что бы результаты голосования вызывали доверие общества».