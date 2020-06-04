ЦИК одобрил электронное голосование по поправкам лишь в двух регионах
Центризбирком разрешил проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию только двум регионам: Москве и Нижегородской области. Остальным претендентам отказано из-за отсутствия технических возможностей, заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, емкость портала госуслуг не позволяет проводить электронное голосование во всех регионах, но в этом процессе необходимо было выйти за пределы Москвы. Всего заявки на проведение электронного голосования подали пять регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Нижегородская область и Красноярский край. Говоря о заявке Санкт-Петербурга Памфилова уточнила, что ЦИК не уверен в способности избирательной комиссии города организовать работу так, «что бы результаты голосования вызывали доверие общества».
В этом году три региона смогут принять участие в эксперименте по сбору подписей через госуслуги: Пермский край, Чувашия и Челябинская область, там приняты соответствующие регламенты, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Там установили границы в 25-50% по сбору подписей через госуслуги, отметил он. По закону, максимальная доля таких подписей не может составлять более 50%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Министр цифрового развития Максуд Шадаев заявлял, что электронное голосование организовуют на базе тех же технологий, что и электронное голосование на экспериментальных участках в Москве на выборах в Мосгордуму. При этом ранее в ЦИК неоднократно говорили, что не планируют тиражировать столичный опыт дистанционного голосования на всю страну и разрабатывают собственную технологию.