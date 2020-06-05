Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Тренд негативного отношения к федеральной власти начал формироваться еще в 2011 г. В 2020 г. он был резко усилен пандемией коронавируса, говорится в исследовании. Несмотря на то, что власти не виноваты в ее возникновении, имидж властей в массовом сознании ухудшился. Группа Белановского считает, что основным объектом негативных высказываний стал президент Владимир Путин. Основная претензия к нему заключается в том, что он не оправдал надежд и выстроил неработающую госсистему, отмечается в исследовании. Белановский был одним из исследователей, который спрогнозировал протесты 2011–2012 гг.