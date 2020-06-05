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Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.». «Мы пока не имели возможности ознакомиться с этими материалами», — сказал он.

На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле нынешнюю ситуацию в России более напряженной, чем раньше, считают ли, что за время самоизоляции вырос протестный потенциал, Песков сказал: «Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане. Есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет последствия для экономики. Эти последствия четко фиксируются», — пояснил он.

В недавно вышедшем докладе Белановского говорится, что в российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности, к массовым протестам, отмечается в документе.

Тренд негативного отношения к федеральной власти начал формироваться еще в 2011 г. В 2020 г. он был резко усилен пандемией коронавируса, говорится в исследовании. Несмотря на то, что власти не виноваты в ее возникновении, имидж властей в массовом сознании ухудшился. Группа Белановского считает, что основным объектом негативных высказываний стал президент Владимир Путин. Основная претензия к нему заключается в том, что он не оправдал надежд и выстроил неработающую госсистему, отмечается в исследовании. Белановский был одним из исследователей, который спрогнозировал протесты 2011–2012 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных