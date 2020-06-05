Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.». «Мы пока не имели возможности ознакомиться с этими материалами», — сказал он.
На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле нынешнюю ситуацию в России более напряженной, чем раньше, считают ли, что за время самоизоляции вырос протестный потенциал, Песков сказал: «Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане. Есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет последствия для экономики. Эти последствия четко фиксируются», — пояснил он.
В недавно вышедшем докладе Белановского говорится, что в российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности, к массовым протестам, отмечается в документе.
Тренд негативного отношения к федеральной власти начал формироваться еще в 2011 г. В 2020 г. он был резко усилен пандемией коронавируса, говорится в исследовании. Несмотря на то, что власти не виноваты в ее возникновении, имидж властей в массовом сознании ухудшился. Группа Белановского считает, что основным объектом негативных высказываний стал президент Владимир Путин. Основная претензия к нему заключается в том, что он не оправдал надежд и выстроил неработающую госсистему, отмечается в исследовании. Белановский был одним из исследователей, который спрогнозировал протесты 2011–2012 гг.