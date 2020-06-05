Трамп заявил о необходимости снять в США ограничения из-за COVID-19

«Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну», – заявил Трамп в ходе своего выступления. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют ограничения. По словам американского лидера, Джорджия, Южная Каролина, Флорида и многие другие уже открылись и делают «колоссальный бизнес». Экономику страны в следующие несколько месяцев ждет подъем, отметил президент. Уровень безработицы в стране в мае, по данным минфина США, снизился с 14,7 до 13,3%.