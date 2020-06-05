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Трамп заявил о необходимости снять в США ограничения из-за COVID-19

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пришло время отменить введенные из-за коронавируса ограничения. По его словам, страна в основном прошла период пандемии. Трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба Белого дома.

«Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну», – заявил Трамп в ходе своего выступления. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют ограничения. По словам американского лидера, Джорджия, Южная Каролина, Флорида и многие другие уже открылись и делают «колоссальный бизнес». Экономику страны в следующие несколько месяцев ждет подъем, отметил президент. Уровень безработицы в стране в мае, по данным минфина США, снизился с 14,7 до 13,3%.

18 мая Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в США. Он отметил, что число новых заболеваний «сильно снижается», но есть «некоторые исключения». «Действительно, очень хорошие новости!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее по теме: Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в США

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 июня, США остаются на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране выявили более 1,8 млн случаев заболевания. От последствий инфекции умерли более 108 000 человек. Более 485 000 вылечились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных