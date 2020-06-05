Трамп заявил о необходимости снять в США ограничения из-за COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пришло время отменить введенные из-за коронавируса ограничения. По его словам, страна в основном прошла период пандемии. Трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба Белого дома.
«Мы возвращаемся к прежнему состоянию, мы открываем страну», – заявил Трамп в ходе своего выступления. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют ограничения. По словам американского лидера, Джорджия, Южная Каролина, Флорида и многие другие уже открылись и делают «колоссальный бизнес». Экономику страны в следующие несколько месяцев ждет подъем, отметил президент. Уровень безработицы в стране в мае, по данным минфина США, снизился с 14,7 до 13,3%.
18 мая Трамп заявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в США. Он отметил, что число новых заболеваний «сильно снижается», но есть «некоторые исключения». «Действительно, очень хорошие новости!» – написал Трамп в Twitter.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 июня, США остаются на первом месте по числу заболевших COVID-19. В стране выявили более 1,8 млн случаев заболевания. От последствий инфекции умерли более 108 000 человек. Более 485 000 вылечились.