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МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Ведомости

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России. «Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно», – заявили в МИДе и добавили, что за такие действия «надо будет отвечать».

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек сообщили о высылке двух российских дипломатов. Причиной для высылки стало распространение ложной информации о нападении на чешских политиков, что усложнило отношения между двумя странами.

Пражский еженедельник Respekt в конце апреля со ссылкой на источники в чешских спецслужбах сообщал о прибытии в Прагу россиянина с дипломатическим паспортом, везущим с собой яд рицин. Издание утверждало, что мужчину встретила машина посольства России и отвезла в дипмиссию. Яд, который привез россиянин, мог предназначаться для отравления причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не знают о материале Respekt. «Похоже на очередную утку», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных