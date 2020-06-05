МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Пражский еженедельник Respekt в конце апреля со ссылкой на источники в чешских спецслужбах сообщал о прибытии в Прагу россиянина с дипломатическим паспортом, везущим с собой яд рицин. Издание утверждало, что мужчину встретила машина посольства России и отвезла в дипмиссию. Яд, который привез россиянин, мог предназначаться для отравления причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не знают о материале Respekt. «Похоже на очередную утку», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).