Чехия выслала двух сотрудников посольства России
Власти Чехии объявили двух сотрудников Россотрудничества персонами нон-грата и высылают их из страны, заявили на брифинге премьер Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек, сообщила Cesky rozhlas. По словам Бабиша, это решение связано с расследованием информации, что агент российских спецслужб привез в Чехию рицин.
По словам Бабиша, инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к чрезмерной нагрузке на чешские силы безопасности, а также к осложнению отношений сторон. Он отметил, что власти пытались решить вопрос дипломатически, но Россия «не оставила другого выбора».
Пражский еженедельник Respekt в конце апреля со ссылкой на источники в чешских спецслужбах сообщал, что в начале апреля в Прагу якобы прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, который вез в багаже рицин. Мужчина, как утверждалось, проследовал в российское посольство, а яд мог предназначаться для отравления чиновников, причастных к сносу памятника Коневу в Праге.