Чехия выслала двух сотрудников посольства России

Пражский еженедельник Respekt в конце апреля со ссылкой на источники в чешских спецслужбах сообщал, что в начале апреля в Прагу якобы прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, который вез в багаже рицин. Мужчина, как утверждалось, проследовал в российское посольство, а яд мог предназначаться для отравления чиновников, причастных к сносу памятника Коневу в Праге.