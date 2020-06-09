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Девять депутатов Мосгордумы предложили выразить недоверие ее председателю

Ведомости

Группа депутатов Мосгордумы подписала проект постановления о недоверии председателю столичного парламента Алексею Шапошникову. Документ опубликовал на своей странице в фейсбуке член фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов.

По словам Тимонова, Шапошников «не способен выстроить конструктивную работу в Думе и взаимодействие с мэрией». Авторы постановления также высказывают недовольство поведением Шапошникова во время кризиса, тем, что он игнорирует мнения депутатов оппозиционных фракций и не задекларировал в 2019 г. доход в 870 млн руб., «обстоятельства получения которого дают основания для подозрений в наличии коррупционной составляющей».

Депутаты предлагают сменить председателя Мосгордумы. Постановление подписали 9 депутатов из 45 от трех фракций — КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия».

В 2019 г. Шапошников задекларировал доход в 1,95 млрд руб., что в 80 раз превысило его доход за 2018 г. (24,5 млн руб.). Он объяснил это продажей акций АО «Северянин» в 2018 г. Полученные от сделки 870 млн руб. были внесены в уставной капитал организации «Ваш консалтинг». В начале июня политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обратил внимание на то, что председатель Мосгордумы не задекларировал эти 870 млн руб. в прошлом году. Шапошников объяснил это тем, что сделка была завершена позже подачи декларации за 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных