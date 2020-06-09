Девять депутатов Мосгордумы предложили выразить недоверие ее председателю
Группа депутатов Мосгордумы подписала проект постановления о недоверии председателю столичного парламента Алексею Шапошникову. Документ опубликовал на своей странице в фейсбуке член фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов.
По словам Тимонова, Шапошников «не способен выстроить конструктивную работу в Думе и взаимодействие с мэрией». Авторы постановления также высказывают недовольство поведением Шапошникова во время кризиса, тем, что он игнорирует мнения депутатов оппозиционных фракций и не задекларировал в 2019 г. доход в 870 млн руб., «обстоятельства получения которого дают основания для подозрений в наличии коррупционной составляющей».
Депутаты предлагают сменить председателя Мосгордумы. Постановление подписали 9 депутатов из 45 от трех фракций — КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия».
В 2019 г. Шапошников задекларировал доход в 1,95 млрд руб., что в 80 раз превысило его доход за 2018 г. (24,5 млн руб.). Он объяснил это продажей акций АО «Северянин» в 2018 г. Полученные от сделки 870 млн руб. были внесены в уставной капитал организации «Ваш консалтинг». В начале июня политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обратил внимание на то, что председатель Мосгордумы не задекларировал эти 870 млн руб. в прошлом году. Шапошников объяснил это тем, что сделка была завершена позже подачи декларации за 2018 г.