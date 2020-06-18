Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата

Вакарчук подал заявление о сложении полномочий 11 июня. На брифинге после заседания Верховной рады он объявил, что считает свою задачу выполненной, так как партия «Голос» представлена в парламенте, запись с брифинга опубликовало издание «112. Украина». Депутат заявлял, что не уходит из политики и не прекращает деятельность в «Голосе», при этом он планирует создать «большой образовательный проект» (цитата по «Интерфакс-Украина»).