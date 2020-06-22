Украинские власти готовы судиться с Ираном из-за сбитого Boeing
Украинские власти намерены обратиться в международные суды при невыполнении обязательств Ирана, взятых им на себя после сбитого под Тегераном украинского самолета со 176 пассажирами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской The Globe and Mail.
В числе обещаний, которые должен выполнить Иран, Зеленский назвал выдачу черных ящиков, официальные извинения и адекватные компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Если эти обязательства не будет выполнены «у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», сказал президент Украины. По его словам, иранская стороны связывает задержку с возвратом бортовых самописцев в Киев с пандемией, однако «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы уже достаточно долго ждем.»
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит в январе иранской зенитной системой через несколько минут после того, как он взлетел из аэропорта Тегерана. Из 176 человек, погибших в результате авиакатастрофы, отмечает The Globe and Mail, 138 были связаны с Канадой через Украину, из них 55 были канадскими гражданами, а для 30 человек Канада была постоянным местом жительства.
Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИРа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. На следующий день вечером именно премьер Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. Через сутки иранский генштаб неожиданно подтвердил информацию о ракете, сообщив, что лайнер пролетал над важным военным объектом и был принят за вражеский самолет. Минобороны Ирана выразило соболезнования семьям погибших.