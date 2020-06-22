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Украинские власти готовы судиться с Ираном из-за сбитого Boeing

Ведомости

Украинские власти намерены обратиться в международные суды при невыполнении обязательств Ирана, взятых им на себя после сбитого под Тегераном украинского самолета со 176 пассажирами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской The Globe and Mail.

В числе обещаний, которые должен выполнить Иран, Зеленский назвал выдачу черных ящиков, официальные извинения и адекватные компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Если эти обязательства не будет выполнены «у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», сказал президент Украины. По его словам, иранская стороны связывает задержку с возвратом бортовых самописцев в Киев с пандемией, однако «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы уже достаточно долго ждем.»

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит в январе иранской зенитной системой через несколько минут после того, как он взлетел из аэропорта Тегерана. Из 176 человек, погибших в результате авиакатастрофы, отмечает The Globe and Mail, 138 были связаны с Канадой через Украину, из них 55 были канадскими гражданами, а для 30 человек Канада была постоянным местом жительства.

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Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИРа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. На следующий день вечером именно премьер Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. Через сутки иранский генштаб неожиданно подтвердил информацию о ракете, сообщив, что лайнер пролетал над важным военным объектом и был принят за вражеский самолет. Минобороны Ирана выразило соболезнования семьям погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных