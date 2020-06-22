Украинские власти готовы судиться с Ираном из-за сбитого Boeing

В числе обещаний, которые должен выполнить Иран, Зеленский назвал выдачу черных ящиков, официальные извинения и адекватные компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Если эти обязательства не будет выполнены «у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», сказал президент Украины. По его словам, иранская стороны связывает задержку с возвратом бортовых самописцев в Киев с пандемией, однако «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы уже достаточно долго ждем.»