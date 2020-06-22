Reuters: Кремль проследит за явкой с помощью QR-кодов и крупных компаний

Информирование о голосовании началось уже несколько месяцев назад, однако, поскольку голосование было отложено с 22 апреля на более позднюю дату из-за ситуации с коронавирусом, оно почти на два месяца прервалось ‒ были лишь ролики по телевидению и наружная реклама. Сейчас к информированию о поправках добавились соцсети, реклама появляется в том числе у блогеров с миллионами подписчиков, о голосовании информируют банки, торговые сети, общественные места (так, информация о голосовании появлялась, например, в аккаунтах парка Горького в Москве, или информирование о голосовании есть в терминалах Газпромбанка). Ранее «Ведомости» сообщали также, что к информированию по поправкам подключится и сам Путин ‒ он уже провел несколько встреч с общественниками, где поднимал тему поправок. В дальнейшем эта тема также будет подниматься на встречах президента, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не исключал, что Путин может выступить с обращением к россиянам.