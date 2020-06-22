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Reuters: Кремль проследит за явкой с помощью QR-кодов и крупных компаний

Ведомости

Кремль попросил крупные компании прорекламировать среди своих сотрудников голосование по поправкам в Конституцию, которое позволит президенту Владимиру Путину пойти на новый президентский срок, пишет агентство Reuters со ссылкой на документы, с которыми оно ознакомилось. В документах, отправленных как минимум в три большие частные российские компании, объясняется процедура и смысл голосования. В них также говорится, что рядом с избирательными участками будут проводиться викторины, в которых можно будет выиграть квартиры и машины, отмечает агентство. Reuters не смог установить, сколько всего компаний получили эти документы и были ли такие же рекомендации направлены госкомпаниям.

Закон позволяет стимулировать явку. Проведение викторин позволит компаниям проверить, кто из сотрудников проголосовал, уточняет Reuters. Участники розыгрыша получат уникальные QR-коды, по которым их и можно будет отследить, пишет агентство.

Как полагает Reuters, высокая явка поднимет и без того хорошие шансы на то, что изменения в Конституцию будут одобрены. Это поможет Кремлю продемонстрировать широкую общественную поддержку изменений, в том числе поправки, позволяющей Путину переизбраться еще на два шестилетних президентских срока.

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Один из документов, разосланных в компании, имеет название «Ответы на сложные вопросы». В нем предложены тезисы для разговоров с сотрудниками. Например, на вопрос «правда ли, что Путин меняет Конституцию под себя, чтобы остаться у власти?» предлагается отвечать так: «Путин как раз делает (это) для нас. Чтобы кто бы ни пришел на пост президента после него, не смог развалить страну как (Михаил) Горбачев с (Борисом) Ельциным». «Путин мог запросто остаться у власти даже без всякого поста. Путин ‒ национальный лидер России», ‒ говорится в документе.

Сценарий кампании похож на президентскую, заявил «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента. Однако здесь законодательно не регулируется агитация, как на выборах. Корпоративная мобилизация проводится среди крупных госкомпаний, госбанков и других госструктур, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю.

Информирование о голосовании началось уже несколько месяцев назад, однако, поскольку голосование было отложено с 22 апреля на более позднюю дату из-за ситуации с коронавирусом, оно почти на два месяца прервалось ‒ были лишь ролики по телевидению и наружная реклама. Сейчас к информированию о поправках добавились соцсети, реклама появляется в том числе у блогеров с миллионами подписчиков, о голосовании информируют банки, торговые сети, общественные места (так, информация о голосовании появлялась, например, в аккаунтах парка Горького в Москве, или информирование о голосовании есть в терминалах Газпромбанка). Ранее «Ведомости» сообщали также, что к информированию по поправкам подключится и сам Путин ‒ он уже провел несколько встреч с общественниками, где поднимал тему поправок. В дальнейшем эта тема также будет подниматься на встречах президента, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не исключал, что Путин может выступить с обращением к россиянам.

Ранее по теме: Противники поправок в Конституцию пожаловались в ЦИК на ЦИК
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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