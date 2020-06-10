Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество Эксклюзивно по подписке

Противники поправок в Конституцию пожаловались в ЦИК на ЦИК

Проект «НЕТ!» нашел агитацию в информационных материалах к голосованию
Анастасия Корня
Максим Столов / Ведомости

Организаторы кампании «НЕТ!», призывающие россиян голосовать против поправок в Конституцию, направили в Центризбирком (ЦИК) жалобу на материалы для информирования участников общероссийского голосования, которые размещены на сайте комиссии. Они утверждают, что в этих материалах содержится агитация за поправки в Конституцию, и просят комиссию принять срочные меры по удалению незаконной агитации со своего официального сайта и прекращению ее распространения, в том числе нижестоящими избирательными комиссиями.

Как отмечается в жалобе, текст которой опубликовала 10 июня участница проекта политтехнолог Марина Литвинович, плакат «Поправки к Конституции Российской Федерации» содержит ряд утверждений, которые прямо направлены на создание положительного представления о последствиях вступления поправок в силу. Согласно избирательному законодательству, это является одной из форм агитации, так как призвано побудить граждан к голосованию за поправки. При этом плакат вводит участников голосования в заблуждение, приписывая некоторым поправкам дополнительные качества, не вытекающие из их текста, считают авторы жалобы. Например, в блоке «Социальные гарантии» говорится, что «никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи», хотя сами поправки не содержат такой гарантии. А в разделе «Ответственное отношение к животным» утверждается, что конституционные изменения закрепляют «необходимость ответственного отношения к животным», хотя поправки лишь уточняют полномочия правительства. 

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных