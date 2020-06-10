Противники поправок в Конституцию пожаловались в ЦИК на ЦИК

Как отмечается в жалобе, текст которой опубликовала 10 июня участница проекта политтехнолог Марина Литвинович, плакат «Поправки к Конституции Российской Федерации» содержит ряд утверждений, которые прямо направлены на создание положительного представления о последствиях вступления поправок в силу. Согласно избирательному законодательству, это является одной из форм агитации, так как призвано побудить граждан к голосованию за поправки. При этом плакат вводит участников голосования в заблуждение, приписывая некоторым поправкам дополнительные качества, не вытекающие из их текста, считают авторы жалобы. Например, в блоке «Социальные гарантии» говорится, что «никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи», хотя сами поправки не содержат такой гарантии. А в разделе «Ответственное отношение к животным» утверждается, что конституционные изменения закрепляют «необходимость ответственного отношения к животным», хотя поправки лишь уточняют полномочия правительства.