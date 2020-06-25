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Кремль прокомментировал обвинения Лукашенко во вмешательстве в белорусские выборы

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Россия никогда не вмешивалась в выборы президента Белоруссии и не собирается этого делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника – Белоруссии», – так Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии со стороны России и Польши.

На вопрос, планируют ли российские власти провести собственное расследование в связи с выдвинутыми Лукашенко обвинениями, Песков заявил: «Мы с вами, слава Богу, не в Вашингтоне живем». По его словам, Белоруссия должна представить какие-либо аргументы. Их отсутствие говорит о том, что фактов вмешательства в белорусские выборы со стороны России нет. Вопрос о подоплеке обвинений с белорусской стороны Песков переадресовал авторам обвинений.

Накануне, 24 июня, Лукашенко был в Москве. Он присутствовал на Параде Победы и на приеме в Кремле в честь гостей мероприятия. Лукашенко и Путин кратко пообщались. «Вчера, конечно, не было возможности для каких-то обстоятельных бесед, была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях», – отметил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко общаются «часто и содержательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных