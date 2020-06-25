Кремль прокомментировал обвинения Лукашенко во вмешательстве в белорусские выборы

Россия никогда не вмешивалась в выборы президента Белоруссии и не собирается этого делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника – Белоруссии», – так Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии со стороны России и Польши.