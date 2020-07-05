Посольство проверит информацию о стрельбе с участием россиян под Веной
Посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина России под Веной. Эта информация проверяется, сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве.
Ранее австрийское агентство АРА со ссылками на источники в местной полиции сообщило об убийстве россиянина, который обратился к властям за убежищем. Его имя и другие подробности о личности погибшего не раскрываются. Подозреваемый в убийстве задержан спецназом в городе Линц, сопротивления при задержании он не оказал. В местной полиции «РИА Новостям» сообщили о задержании второго подозреваемого.
Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер сообщил ТАСС, что один из подозреваемых ‒ также гражданин России. Он уточнил, что погибшему было 43 года. «Кавказский узел» со ссылкой на источники сообщает, что убит Анзор Умаров, неоднократно критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова, в том числе в своем YouTube-канале «Анзор из Вены». По данным издания, по подозрению в убийстве также задержан уроженец Чечни. Официального подтверждения того, что убитый и стрелявший ‒ уроженцы Чечни, пока нет.