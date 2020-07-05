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Посольство проверит информацию о стрельбе с участием россиян под Веной

Ведомости

Посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина России под Веной. Эта информация проверяется, сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве.

Ранее австрийское агентство АРА со ссылками на источники в местной полиции сообщило об убийстве россиянина, который обратился к властям за убежищем. Его имя и другие подробности о личности погибшего не раскрываются. Подозреваемый в убийстве задержан спецназом в городе Линц, сопротивления при задержании он не оказал. В местной полиции «РИА Новостям» сообщили о задержании второго подозреваемого.

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер сообщил ТАСС, что один из подозреваемых ‒ также гражданин России. Он уточнил, что погибшему было 43 года. «Кавказский узел» со ссылкой на источники сообщает, что убит Анзор Умаров, неоднократно критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова, в том числе в своем YouTube-канале «Анзор из Вены». По данным издания, по подозрению в убийстве также задержан уроженец Чечни. Официального подтверждения того, что убитый и стрелявший ‒ уроженцы Чечни, пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных