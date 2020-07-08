Командование США не нашло связи между атаками талибов и российской разведкой
Гибель военнослужащих США в Афганистане из-за нападений талибов и разведывательная деятельность спецслужб России в этой стране вряд ли связаны между собой. Об этом сообщил в интервью нескольким американским репортерам командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, передает ABC.
По словам генерала, которые приводятся на сайте телеканала, он информирован о действиях российских спецслужб в Афганистане, но сведения об убийствах военнослужащих талибами за вознаграждения от российской стороны не имели должного подтверждения. «Я просто не обнаружил там причинно-следственную связь», — сказал в интервью Маккензи. Он добавил, что подтверждений информации не хватило даже для того, чтобы назначить ее углубленную проверку. «Я просто не видел достаточно, чтобы эта цепь замкнулась», — пояснил он. Генерал уточнил, что американские спецслужбы могут и дальше «копать это» и, вероятней всего, продолжают работу в отношении полученных ими сведений.
По словам командующего, после соглашения, заключенного США и движением «Талибан» (запрещено в России) нападения талибов на американских военных прекратились. Он добавил, что уровень защиты сил коалиции во главе с США в Афганистане всегда высок «независимо от того, платят ли русские талибам или нет.» Он напомнил, что ранее талибы сосредотачивали свои атаки именно на американских войсках, «поэтому практически ничего не изменилось на местах с точки зрения защиты сил». По словам Маккензи, «высокий стандарт защиты сил» будет применяться в Афганистане и в дальнейшем.
Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. В Белом доме отрицают, что когда-либо получали разведданные, о которых говорится в материале NYT. Трамп заявил в Twitter, что об этом не докладывали ни лично ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу, а публикацию NYT назвал «очередной фальшивой заказухой». Посольство Росси в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан, а российский МИД назвал публикации фейком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT, выразил сожаление, что авторитетные мировые СМИ не гнушаются «утками» и назвал ложью утверждение о «сговоре» с талибами.