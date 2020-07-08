Командование США не нашло связи между атаками талибов и российской разведкой

По словам генерала, которые приводятся на сайте телеканала, он информирован о действиях российских спецслужб в Афганистане, но сведения об убийствах военнослужащих талибами за вознаграждения от российской стороны не имели должного подтверждения. «Я просто не обнаружил там причинно-следственную связь», — сказал в интервью Маккензи. Он добавил, что подтверждений информации не хватило даже для того, чтобы назначить ее углубленную проверку. «Я просто не видел достаточно, чтобы эта цепь замкнулась», — пояснил он. Генерал уточнил, что американские спецслужбы могут и дальше «копать это» и, вероятней всего, продолжают работу в отношении полученных ими сведений.