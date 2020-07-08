Защита обжаловала арест Сафронова

Решение суда об аресте он назвал незаконным и необоснованным. В материалах дела, представленных в суд следствием, нет обоснования того, почему Сафронов должен содержаться в СИЗО. По его словам, доказательства вины также не были представлены. Мосгорсуд еще не назначил дату рассмотрения ходатайства.