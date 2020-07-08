Защита обжаловала арест Сафронова
Защита обжаловала арест советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, сообщил его адвокат Иван Павлов. «Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова», – заявил Павлов.
Решение суда об аресте он назвал незаконным и необоснованным. В материалах дела, представленных в суд следствием, нет обоснования того, почему Сафронов должен содержаться в СИЗО. По его словам, доказательства вины также не были представлены. Мосгорсуд еще не назначил дату рассмотрения ходатайства.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Дома и в рабочем кабинете Сафронова были проведены обыски. Пресс-служба ФСБ позже сообщала, что Сафронов подозревается в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, представителю спецслужб НАТО.
В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с работой в госкорпорации. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что задержание советника «Роскосмоса» не связано с журналистской деятельностью.