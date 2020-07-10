ТАСС: Ивану Сафронову и его семье заблокировали все банковские счета
Банковские счета советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, а также его родственников заблокированы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
По словам собеседника агентства, заблокировали все банковские счета Сафронова, его матери, сестры и ее мужа. Источник ТАСС добавил, что в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски. Но процессуального статуса по делу они не имеют и не задерживались, уточнил он. В сообщении ТАСС указывается, что официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Дома и в рабочем кабинете Сафронова были проведены обыски. Пресс-служба ФСБ позже сообщала, что Сафронов подозревается в сборе и передаче Чехии информации, представляющей гостайну. Сафронов отрицает вину.
Иван Сафронов работал в «Коммерсанте» почти 10 лет, в том числе в «кремлевском пуле». Но в мае 2019 г. был уволен после конфликта из-за публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак солидарности с ним из «Коммерсанта» уволился и весь отдел политики. В июле 2019 г. он пришел на работу в «Ведомости» на должность спецкорреспондента и освещал практически ту же тематику, что и в «Коммерсанте» . Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта 2020 г., а в середине мая был принят на работу в «Роскосмос».