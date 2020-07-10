Суд решил рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом режиме

Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске. В этот же день его этапировали в Москву. Следствие считает его причастным к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов в 2004–2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Губернатор вину не признает.