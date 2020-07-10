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Суд решил рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом режиме

Ведомости

Басманный суд Москвы решил рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в закрытом режиме, передает ТАСС. Такое решение принято для обеспечения безопасности фигурантов дела, которые, по словам следователя, начали получать угрозы.

«Поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого», – сказал представитель Следственного комитета.

Сам губернатор в суде заявил, что ему никто не угрожал. Об угрозах другим фигурантам дела он ничего не знает.

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При этом источник «Интерфакса» сообщил, что бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков, давший показания на Фургала, взят под госзащиту. Мистрюкову выделена личная охрана, обеспечена конфиденциальность персональных данных. Экс-парламентарий заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, добавил источник агентства.

Мистрюков является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного против Фургала. Ранее ему и еще трем фигурантам было предъявлено обвинение. Накануне Следственный комитет сообщал, что фигуранты дела дали показания против губернатора.

Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске. В этот же день его этапировали в Москву. Следствие считает его причастным к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов в 2004–2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Губернатор вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных