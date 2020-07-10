Суд решил рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом режиме
Басманный суд Москвы решил рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в закрытом режиме, передает ТАСС. Такое решение принято для обеспечения безопасности фигурантов дела, которые, по словам следователя, начали получать угрозы.
«Поэтому мы просим рассмотреть ходатайство об аресте Фургала в закрытом судебном заседании, чтобы обеспечить безопасность в том числе самого обвиняемого», – сказал представитель Следственного комитета.
Сам губернатор в суде заявил, что ему никто не угрожал. Об угрозах другим фигурантам дела он ничего не знает.
При этом источник «Интерфакса» сообщил, что бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков, давший показания на Фургала, взят под госзащиту. Мистрюкову выделена личная охрана, обеспечена конфиденциальность персональных данных. Экс-парламентарий заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, добавил источник агентства.
Мистрюков является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного против Фургала. Ранее ему и еще трем фигурантам было предъявлено обвинение. Накануне Следственный комитет сообщал, что фигуранты дела дали показания против губернатора.
Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске. В этот же день его этапировали в Москву. Следствие считает его причастным к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов в 2004–2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Губернатор вину не признает.