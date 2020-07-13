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Суд зарегистрировал иск фотографа-путешественника к Навальному

Ведомости

Люблинский суд Москвы назначил беседу по иску в отношении политика Алексея Навального, поступившему от блогера-путешественника Алексея Жирухина. Иск был зарегистрирован 8 июля, указано в данных из картотеки дел, ранее об иске сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Беседа назначена на 3 августа.

Жирухин просит взыскать с Навального компенсацию в размере 180 000 руб. за нарушение его исключительных имущественных прав, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., передает ТАСС. В суде уточнили агентству, что иск касается использования фотографий Жирухина в одном из роликов Навального.

Ранее Жирухин заявил о претензиях к Навальному из-за фотографии из узбекистанского города Хива, использованной политиком в своем видео на YouTube. Пост Жирухина был опубликован в его блоге на LiveJournal, его перепечатало издание «7x7», на момент публикации оригинал записи был удален. Жирухин заявлял, что нормально относится к предварительным просьбам использовать фотографии в других изданиях при условии указания авторства, указано в копии записи на «7x7» от 2 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных