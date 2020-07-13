Суд зарегистрировал иск фотографа-путешественника к Навальному

Ранее Жирухин заявил о претензиях к Навальному из-за фотографии из узбекистанского города Хива, использованной политиком в своем видео на YouTube. Пост Жирухина был опубликован в его блоге на LiveJournal, его перепечатало издание «7x7», на момент публикации оригинал записи был удален. Жирухин заявлял, что нормально относится к предварительным просьбам использовать фотографии в других изданиях при условии указания авторства, указано в копии записи на «7x7» от 2 июля.