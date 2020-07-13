Суд зарегистрировал иск фотографа-путешественника к Навальному
Люблинский суд Москвы назначил беседу по иску в отношении политика Алексея Навального, поступившему от блогера-путешественника Алексея Жирухина. Иск был зарегистрирован 8 июля, указано в данных из картотеки дел, ранее об иске сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Беседа назначена на 3 августа.
Жирухин просит взыскать с Навального компенсацию в размере 180 000 руб. за нарушение его исключительных имущественных прав, а также компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., передает ТАСС. В суде уточнили агентству, что иск касается использования фотографий Жирухина в одном из роликов Навального.
Ранее Жирухин заявил о претензиях к Навальному из-за фотографии из узбекистанского города Хива, использованной политиком в своем видео на YouTube. Пост Жирухина был опубликован в его блоге на LiveJournal, его перепечатало издание «7x7», на момент публикации оригинал записи был удален. Жирухин заявлял, что нормально относится к предварительным просьбам использовать фотографии в других изданиях при условии указания авторства, указано в копии записи на «7x7» от 2 июля.