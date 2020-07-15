В Азербайджане начались стихийные массовые митинги в поддержку армии

Многочисленные толпы народа собираются в центре Баку. Полиция организовала кордоны, чтобы не пропустить притока участников стихийного митинга к зданиям министерства обороны, администрации президента и парламента. Пока попыток штурма этих административных зданий не предпринималось, корреспондент агентства описывает ситуацию на улицах как спокойную. Несколько активистов полиция задержала после попытки ворваться в парламент. По данным Report.az, аналогичные акции прошли и в других городах и регионах Азербайджана, а один из самых популярных лозунгов на стихийных митингах — «Шахиды не умирают, Родина неделима!».