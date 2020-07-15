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В Азербайджане начались стихийные массовые митинги в поддержку армии

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Многочисленный стихийный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, передает РИА «Новости» с места событий. В центре столицы Азербайджана находятся тысячи людей.

По данным агентства, более тысячи молодых людей прошли маршем по центральным улицам азербайджанской столицы. Участники акции размахивали национальными флагами и скандировали «Карабах наш!», «Слава армии» «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию». По пути следования колонну манифестантов сопровождали наряды полиции. Демонстранты прошли мимо здания президентской администрации, одна из группы попыталась ворваться в здание парламента. Их разогнали с применением водометов.

Многочисленные толпы народа собираются в центре Баку. Полиция организовала кордоны, чтобы не пропустить притока участников стихийного митинга к зданиям министерства обороны, администрации президента и парламента. Пока попыток штурма этих административных зданий не предпринималось, корреспондент агентства описывает ситуацию на улицах как спокойную. Несколько активистов полиция задержала после попытки ворваться в парламент. По данным Report.az, аналогичные акции прошли и в других городах и регионах Азербайджана, а один из самых популярных лозунгов на стихийных митингах — «Шахиды не умирают, Родина неделима!».

Ранее по теме: Перестрелки на армяно-азербайджанской границе не прекращаются

12 июля начались перестрелки между армейскими подразделениями на армяно-азербайджанской границе, в сопредельных районах — Товузском и Тавушском. Эти районы граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. На 15 июля, по заявлениям властей Азербайджана погибли 11 военных, в том числе генерал, армянская сторона заявила о гибели четырех военных (два офицера и два солдата) и пяти раненых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных