В Азербайджане начались стихийные массовые митинги в поддержку армии
Многочисленный стихийный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, передает РИА «Новости» с места событий. В центре столицы Азербайджана находятся тысячи людей.
По данным агентства, более тысячи молодых людей прошли маршем по центральным улицам азербайджанской столицы. Участники акции размахивали национальными флагами и скандировали «Карабах наш!», «Слава армии» «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию». По пути следования колонну манифестантов сопровождали наряды полиции. Демонстранты прошли мимо здания президентской администрации, одна из группы попыталась ворваться в здание парламента. Их разогнали с применением водометов.
Многочисленные толпы народа собираются в центре Баку. Полиция организовала кордоны, чтобы не пропустить притока участников стихийного митинга к зданиям министерства обороны, администрации президента и парламента. Пока попыток штурма этих административных зданий не предпринималось, корреспондент агентства описывает ситуацию на улицах как спокойную. Несколько активистов полиция задержала после попытки ворваться в парламент. По данным Report.az, аналогичные акции прошли и в других городах и регионах Азербайджана, а один из самых популярных лозунгов на стихийных митингах — «Шахиды не умирают, Родина неделима!».
12 июля начались перестрелки между армейскими подразделениями на армяно-азербайджанской границе, в сопредельных районах — Товузском и Тавушском. Эти районы граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. На 15 июля, по заявлениям властей Азербайджана погибли 11 военных, в том числе генерал, армянская сторона заявила о гибели четырех военных (два офицера и два солдата) и пяти раненых.