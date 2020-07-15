Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на юго-востоке Украины, а также в Иране и Ливии, сообщает Кремль. Лидеры двух стран в разговоре также затронули вопросы, связанные с распространением коронавируса и борьбой с ним. Разговор был инициирован немецкой стороной.
Обсуждая украинскую тематику, Путин сообщил Меркель о контрпродуктивности попыток Украины исказить содержание минских договоренностей. «Линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс», ‒ сказал российский президент. Путин и Меркель дали негативную оценку недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского комплекса мер, отметили в Кремле.
Президент и канцлер по-прежнему считают выполнение минских соглашений единственно возможным вариантом урегулирования внутриукраинского конфликта. «Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», ‒ уточнили в пресс-службе российского лидера.
Обсуждая ситуацию вокруг Ирана, Путин отметил «бесперспективность санкционного давления на Тегеран». По его мнению, необходимо усилить действия по сохранению иранской ядерной сделки.
Путин и Меркель также обменялись мнениями относительно обстановки в Ливии. «Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживанием межливийского диалога», ‒ уточнил Кремль.