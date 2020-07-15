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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на юго-востоке Украины, а также в Иране и Ливии, сообщает Кремль. Лидеры двух стран в разговоре также затронули вопросы, связанные с распространением коронавируса и борьбой с ним. Разговор был инициирован немецкой стороной.

Обсуждая украинскую тематику, Путин сообщил Меркель о контрпродуктивности попыток Украины исказить содержание минских договоренностей. «Линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс», ‒ сказал российский президент. Путин и Меркель дали негативную оценку недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского комплекса мер, отметили в Кремле.

Президент и канцлер по-прежнему считают выполнение минских соглашений единственно возможным вариантом урегулирования внутриукраинского конфликта. «Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», ‒ уточнили в пресс-службе российского лидера.

Обсуждая ситуацию вокруг Ирана, Путин отметил «бесперспективность санкционного давления на Тегеран». По его мнению, необходимо усилить действия по сохранению иранской ядерной сделки.

Путин и Меркель также обменялись мнениями относительно обстановки в Ливии. «Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживанием межливийского диалога», ‒ уточнил Кремль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных