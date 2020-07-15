Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на юго-востоке Украины, а также в Иране и Ливии, сообщает Кремль. Лидеры двух стран в разговоре также затронули вопросы, связанные с распространением коронавируса и борьбой с ним. Разговор был инициирован немецкой стороной.