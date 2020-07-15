В Москве начались задержания участников акции против поправок к Конституции
В Москве полиция начала задерживать участников акции против поправок к Конституции, сообщает Telegram-канал «Avtozak Live». По его данным, задержаны не менее 20 человек. Среди задержанных ‒ активисты «Бессрочного протеста», в том числе Анна Лойко.
По данным «Автозак Live», задержаны более 50 человек. Среди них есть журналисты, а также муниципальный депутат Юлия Глямина с дочерью.
«Новая газета» пишет, что на Петровке задержаны несколько десятков человек. Корреспонденты издания отмечают, что полиция задерживает в том числе тех, кто стоит на тротуаре. На Петровке за автозаками, перегородившими улицу, образовалась пробка из автомобилей.
На Петровку приехали автозаки. Начались задержания. Выхватывают тех, кто спокойно стоял на тротуаре. pic.twitter.com/bWkBdjdldu— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 15, 2020
В Москве акция против поправок началась на Пушкинской площади в 19.00. Во время нее велся сбор подписей за отмену поправок, внесенных в Конституцию. После этого участники акции пошли вниз по Страстному бульвару. По оценкам корреспондентов «Новой газеты», в акции участвовали около 1000 человек. Сбор подписей против поправок проходит и в Петербурге, о задержанных там не сообщалось.