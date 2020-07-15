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В Москве начались задержания участников акции против поправок к Конституции

Ведомости

В Москве полиция начала задерживать участников акции против поправок к Конституции, сообщает Telegram-канал «Avtozak Live». По его данным, задержаны не менее 20 человек. Среди задержанных ‒ активисты «Бессрочного протеста», в том числе Анна Лойко.

По данным «Автозак Live», задержаны более 50 человек. Среди них есть журналисты, а также муниципальный депутат Юлия Глямина с дочерью.

«Новая газета» пишет, что на Петровке задержаны несколько десятков человек. Корреспонденты издания отмечают, что полиция задерживает в том числе тех, кто стоит на тротуаре. На Петровке за автозаками, перегородившими улицу, образовалась пробка из автомобилей.

В Москве акция против поправок началась на Пушкинской площади в 19.00. Во время нее велся сбор подписей за отмену поправок, внесенных в Конституцию. После этого участники акции пошли вниз по Страстному бульвару. По оценкам корреспондентов «Новой газеты», в акции участвовали около 1000 человек. Сбор подписей против поправок проходит и в Петербурге, о задержанных там не сообщалось. 

Ранее по теме: Акция против поправок к Конституции на Пушкинской площади. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных