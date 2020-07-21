«Коммерсантъ» рассказал о проверке бывшего зампреда СКР по делу о взятке

В марте 2020 г. полковник Барышев оформил явку с повинной. В заявлении о явке он рассказал, что оказывал услуги военному следствию. В том числе — в течение нескольких лет оплачивал из спонсорских средств ЦСКА тренировки в фитнес-центре на Кутузовском проспекте Москвы для дочери Александра Сорочкина Марии. В апреле 2020 г. генерал-полковник Сорочкин по собственному желанию был отправлен в отставку указом президента. До выхода на пенсию Сорочкину оставалось еще три года, до 1 декабря 2007 г. он служил в ФСБ, откуда перешел в СКР, где перед увольнением исполнял обязанности первого заместителя Александра Бастрыкина. Адвокат Михаила Барышева Александр Балян подтвердил изданию сам факт доследственной проверки по заявлению своего подзащитного. Он отметил, что не доверяет военному следствию и вместе с Барышевым самого начала добивался передачи расследования в производство независимого следователя из гражданских структур СКР. Защита Михаила Барышева (он сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела) , обратилась в Московский гарнизонный военный суд, чтобы обжаловать бездействие следствия, и таким образом узнала о доследственной проверке Сорочкина, которую поручил провести председатель СКР Александр Бастрыкин.