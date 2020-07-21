«Коммерсантъ» рассказал о проверке бывшего зампреда СКР по делу о взятке
Следственный комитет России проводит доследственную проверку в отношении бывшего заместителя председателя СК, начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Проверка началась по заявлению бывшего начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаила Барышева В нем говорилось об оказании услуг военследователям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и адвоката Барышева.
В марте 2020 г. полковник Барышев оформил явку с повинной. В заявлении о явке он рассказал, что оказывал услуги военному следствию. В том числе — в течение нескольких лет оплачивал из спонсорских средств ЦСКА тренировки в фитнес-центре на Кутузовском проспекте Москвы для дочери Александра Сорочкина Марии. В апреле 2020 г. генерал-полковник Сорочкин по собственному желанию был отправлен в отставку указом президента. До выхода на пенсию Сорочкину оставалось еще три года, до 1 декабря 2007 г. он служил в ФСБ, откуда перешел в СКР, где перед увольнением исполнял обязанности первого заместителя Александра Бастрыкина. Адвокат Михаила Барышева Александр Балян подтвердил изданию сам факт доследственной проверки по заявлению своего подзащитного. Он отметил, что не доверяет военному следствию и вместе с Барышевым самого начала добивался передачи расследования в производство независимого следователя из гражданских структур СКР. Защита Михаила Барышева (он сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела) , обратилась в Московский гарнизонный военный суд, чтобы обжаловать бездействие следствия, и таким образом узнала о доследственной проверке Сорочкина, которую поручил провести председатель СКР Александр Бастрыкин.
В судебном разбирательстве с СКР адвокаты Барышева пытались выяснить, почему сообщение бывшего сотрудника Минобороны Михаила Барышева не стало предметом следственных действий, оказалось, что проверка Сорочкина началась со 2 июля. Ее проводят следователи по особо важным делам центрального аппарата СКР. Они опросили заявителя — Михаила Барышева, его помощника — лейтенанта Максима Лабунцова, Александра Сорочкина и его дочь, и еще около десяти человек. По данным газеты, Барышева дал показания, что оплачивал услуги многим руководителям военного следствия лично, в обмен на помощь с сокрытием нарушений, допущенных при проведении Третьих всемирных военных игр в Сочи-2017, которые проводились при отсутствии бюджетного финансирования. Позже Барышев возглавил главное управление по работе с личным составом Минобороны, а военное следствие возбудило против него уголовное дело о получении взяток и хищениях (ст. 290 и 159 УК).
По версии Барышева, подтвержденной платежными документами, по его указаниям Лабунцов потратил на оплату фитнеса для дочери Сорочкина более 800 тыс. руб. Сам Сорочкин, отмечает газета со ссылкой на неназванных собеседников, вымогательство и получение денег или услуг от Барышева в ходе общения со следователями отрицал и настаивал, что эта история — личное дело его дочери Марии и полковника Барышева. Мария Сорочкина, по словам источников газеты, не представляла себе, что оплата кем-то ее тренировок может стать фактом коррупции со стороны отца. Как пишет «Коммерсантъ», по итогам проверки действия Сорочкина могут быть квалифицированы как взятка (ст.290 УК), а бывшему зампреду СКР грозит в этом случае от 7 до 12 лет лишения свободы. Бывший начальник ЦСКА Барышев при этом станет жертвой вымогательства, а обвинения в его адрес, связанные с этим эпизодом будут сняты, с учетом активной помощи в раскрытии преступления.
Барышев занимал должность начальника федерального автономного учреждения Минобороны «Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА) с 2014 по 2017 г. Уголовное дело в отношении него возбудили в ноябре 2018 г. По версии следствия, в период 2016–2017 гг. он, находясь на должности начальника ЦСКА, за взятку оказывал содействие ряду коммерческих компаний в заключении контрактов, в том числе на поставку формы одежды российских спортсменов, дооснащение спортивных объектов и транспортное обслуживание III зимних Всемирных военных игр в Сочи 2017 г. Позже Барышева назначили на должность начальника управления Минобороны по работе с личным составом, оно было расформировано после создания Главного военно-политического управления.