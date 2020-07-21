Врио губернатора Хабаровского края представят правительству региона

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (выдвигался от ЛДПР) задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля — от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза.