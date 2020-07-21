Врио губернатора Хабаровского края представят правительству региона
В Хабаровске во вторник, 21 июля пройдет представление временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева региональным властям. Оно назначено на 14.00 (7.00 мск), сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
«После представления планируется пресс-конференция для журналистов», — сказали в пресс-службе. Предполагается, что правительству врио губернатора представит заместитель полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. 20 июля временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Его предшественник Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия, говорится в указе президента. Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видеоконференцсвязи, в ходе которой и предложил возглавить регион. Дегтярев ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край, и сообщил, что в первую очередь займется решением вопросов, связанных с устойчивой работой местных властей, подготовкой региона к отопительному сезону, а также борьбой с распространением коронавируса.
Михаил Дегтярев родом из Самары, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР прошлого и нынешнего созывов, в этом созыве возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 и 2018 гг. участвовал в выборах мэра Москвы, где занял пятое и четвертое места соответственно. Сейчас он проходит подготовку на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Место Дегтярева в Госдуме займет советник губернатора Хабаровского края Захар Синяговский, сообщил в эфире радио КП лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (выдвигался от ЛДПР) задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля — от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза.