Мишустин выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд рублей

Дегтярев был назначен после отставки Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. 20 июля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Увольнению Фургала предшествовало обвинение в организации убийства и покушении на убийство местных предпринимателей. Басманный суд Москвы арестовал Фургала, он содержится в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала и с требованиями перенести суд из Москвы в Хабаровск.