ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре, сообщает РБК в своем Telegram-канале. Единый день голосования будет проведен 13 сентября с двумя днями досрочного голосования 11 и 12 сентября.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что эксперимент по электронному дистанционному голосованию на сентябрьских выборах планируется провести в двух регионах, передает «РИА Новости».
Решение о трехдневном голосовании было принято после опыта многодневного голосования по поправкам в Конституцию, прошедшего в конце июня – начале июля. ЦИК ввела несколько форм досрочного голосования – на участках, на дому, на придомовых территориях в отдаленной местности. Первые два варианта могут применяться на довыборах в Госдуму по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане, а также на выборах других уровней. Выбор других форм остается на усмотрение избиркомов, организующих выборы.