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ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре

Ведомости

Центризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре, сообщает РБК в своем Telegram-канале. Единый день голосования будет проведен 13 сентября с двумя днями досрочного голосования 11 и 12 сентября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что эксперимент по электронному дистанционному голосованию на сентябрьских выборах планируется провести в двух регионах, передает «РИА Новости».

Решение о трехдневном голосовании было принято после опыта многодневного голосования по поправкам в Конституцию, прошедшего в конце июня – начале июля. ЦИК ввела несколько форм досрочного голосования – на участках, на дому, на придомовых территориях в отдаленной местности. Первые два варианта могут применяться на довыборах в Госдуму по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане, а также на выборах других уровней. Выбор других форм остается на усмотрение избиркомов, организующих выборы.

Ранее по теме: ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных