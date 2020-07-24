ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре

Решение о трехдневном голосовании было принято после опыта многодневного голосования по поправкам в Конституцию, прошедшего в конце июня – начале июля. ЦИК ввела несколько форм досрочного голосования – на участках, на дому, на придомовых территориях в отдаленной местности. Первые два варианта могут применяться на довыборах в Госдуму по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане, а также на выборах других уровней. Выбор других форм остается на усмотрение избиркомов, организующих выборы.