Песков ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о пандемии
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times, в которой говорилось о распространении Россией дезинформации о пандемии коронавируса.
«В данном случае на неназванных чиновников мы не реагируем, тем более в исполнении New York Times. Поэтому не видим повода для какой-то реакции», ‒ сказал Песков, отметив, что в целом российские СМИ активно работают по освещению ситуации с коронавирусом.
По его словам, все СМИ «констатируют немалые проблемы», которые испытывают США в ходе прохождения пандемии.
«Поэтому в данном случае даже если кто-то говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», ‒ пояснил Песков. Он подчеркнул, что в России период пандемии тоже проходит «не без проблем», но лучше, чем во многих других странах.
Ранее газета The New York Times и агентство The Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщили о том, что два бывших сотрудника Главного разведывательного управления якобы распространяют на англоязычных сайтах дезинформацию о пандемии коронавируса.