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Песков ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о пандемии

Ведомости

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times, в которой говорилось о распространении Россией дезинформации о пандемии коронавируса.

«В данном случае на неназванных чиновников мы не реагируем, тем более в исполнении New York Times. Поэтому не видим повода для какой-то реакции», ‒ сказал Песков, отметив, что в целом российские СМИ активно работают по освещению ситуации с коронавирусом.

По его словам, все СМИ «констатируют немалые проблемы», которые испытывают США  в ходе прохождения пандемии. 

«Поэтому в данном случае даже если кто-то говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», ‒ пояснил Песков. Он подчеркнул, что в России период пандемии тоже проходит «не без проблем», но лучше, чем во многих других странах.

Ранее по теме: Минздрав опроверг информацию о вакцинации российской элиты от коронавируса

Ранее газета The New York Times и агентство The Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщили о том, что два бывших сотрудника Главного разведывательного управления якобы распространяют на англоязычных сайтах дезинформацию о пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных