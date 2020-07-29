Песков ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о пандемии

«Поэтому в данном случае даже если кто-то говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», ‒ пояснил Песков. Он подчеркнул, что в России период пандемии тоже проходит «не без проблем», но лучше, чем во многих других странах.