Мальта и Люксембург согласились на условия России по налоговым соглашениям
Мальта и Люксембург согласились на предлагаемые Россией условия по пересмотру налоговых соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря, замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова.
«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия», — сказал Сазанов журналистам, отметив, что сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
По его словам, переговоры с этими странами будут завершены оперативно после окончания переговоров с Кипром, которые состоятся 10-11 августа. На них Россия еще раз предложит повысить ставку налога на дивиденды и процентные доходы до 15%.
По текущему соглашению с Мальтой когда российская компания выплачивает дивиденды, в России налог составляет 5% дивидендов, если мальтийской компании принадлежит не менее 25% российской компании, выплачивающей дивиденды, и доля участия в капитале не меньше 100 000 евро. В остальных случаях налог в России составляет 10% общей суммы дивидендов. При этом налог с процентов по дивидендам не должен превышать 5% от всей суммы процентов.
По соглашению с Люксембургом на ставку 5% налога с дивидендов можно рассчитывать в случае, если компании – получателю дивидендов напрямую принадлежит не менее 10% капитала компании – плательщика дивидендов и она инвестировала в нее не меньше 80 000 евро. В остальных случаях налог – 15% от суммы дивидендов.
В марте президент России Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Он заявил, что, если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет. 5 августа Российский Минфин направил письмо с соответствующим предложением Нидерландам.