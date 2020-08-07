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Мальта и Люксембург согласились на условия России по налоговым соглашениям

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Мальта и Люксембург согласились на предлагаемые Россией условия по пересмотру налоговых соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря, замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова.

«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия», — сказал Сазанов журналистам, отметив, что сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой. 

По его словам, переговоры с этими странами будут завершены оперативно после окончания переговоров с Кипром, которые состоятся 10-11 августа. На них Россия еще раз предложит повысить ставку налога на дивиденды и процентные доходы до 15%.

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

По текущему соглашению с Мальтой когда российская компания выплачивает дивиденды, в России налог составляет 5% дивидендов, если мальтийской компании принадлежит не менее 25% российской компании, выплачивающей дивиденды, и доля участия в капитале не меньше 100 000 евро. В остальных случаях налог в России составляет 10% общей суммы дивидендов. При этом налог с процентов по дивидендам не должен превышать 5% от всей суммы процентов.

По соглашению с Люксембургом на ставку 5% налога с дивидендов можно рассчитывать в случае, если компании – получателю дивидендов напрямую принадлежит не менее 10% капитала компании – плательщика дивидендов и она инвестировала в нее не меньше 80 000 евро. В остальных случаях налог – 15% от суммы дивидендов.

 В марте президент России Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Он заявил, что, если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет. 5 августа Российский Минфин направил письмо с соответствующим предложением Нидерландам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных