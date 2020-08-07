Мальта и Люксембург согласились на условия России по налоговым соглашениям

По текущему соглашению с Мальтой когда российская компания выплачивает дивиденды, в России налог составляет 5% дивидендов, если мальтийской компании принадлежит не менее 25% российской компании, выплачивающей дивиденды, и доля участия в капитале не меньше 100 000 евро. В остальных случаях налог в России составляет 10% общей суммы дивидендов. При этом налог с процентов по дивидендам не должен превышать 5% от всей суммы процентов.