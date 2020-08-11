Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов, которые работали в Минске во время выборов и были задержаны милицией, разгонявшей массовые акции протеста.
По словам Лаврова, у многих из задержанных журналистов не было аккредитации в Белоруссии. «Но одновременно мы знаем, что эта аккредитация была запрошена своевременно, с соблюдением всех правил и процедур», – отметил он. С призывом освободить задержанных журналистов, а также участников мирных протестов выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас, прибывший в Москву на переговоры с Лавровым 11 августа.
Лавров обратил внимание, что МИД следит за ситуацией не только вокруг журналистов российских изданий, но и корреспондента зарубежного издания «Медуза» Максима Солопова. Об избиении и задержании Солопова в Минске стало известно 9 августа, точной информации о его местонахождении и самочувствии до сих пор нет.
«Корреспондент «Медузы» представляет для нас значение прежде всего как российский гражданин, потому что «Медуза» – не российское СМИ. Но как гражданин России он, конечно, находится под нашим покровительством», – сказал Лавров, пообещав добиваться «скорейшего урегулирования всей этой ситуации».
В Минске также были задержаны еще несколько российских корреспондентов. Это фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Старкова, Ласенко и Пегова освободили вечером 10 августа.
Российские «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выпустили обращение к властям Белоруссии в связи с задержаниями и избиениями российских журналистов в Минске. В обращении издания попросили представить «полную и исчерпывающую информацию» о представителях СМИ, а также настояли на их немедленном освобождении.