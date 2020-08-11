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Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов, которые работали в Минске во время выборов и были задержаны милицией, разгонявшей массовые акции протеста.

По словам Лаврова, у многих из задержанных журналистов не было аккредитации в Белоруссии. «Но одновременно мы знаем, что эта аккредитация была запрошена своевременно, с соблюдением всех правил и процедур», – отметил он. С призывом освободить задержанных журналистов, а также участников мирных протестов выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас, прибывший в Москву на переговоры с Лавровым 11 августа.

Лавров обратил внимание, что МИД следит за ситуацией не только вокруг журналистов российских изданий, но и корреспондента зарубежного издания «Медуза» Максима Солопова. Об избиении и задержании Солопова в Минске стало известно 9 августа, точной информации о его местонахождении и самочувствии до сих пор нет. 

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«Корреспондент «Медузы» представляет для нас значение прежде всего как российский гражданин, потому что «Медуза» – не российское СМИ. Но как гражданин России он, конечно, находится под нашим покровительством», – сказал Лавров, пообещав добиваться «скорейшего урегулирования всей этой ситуации».

В Минске также были задержаны еще несколько российских корреспондентов. Это фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Старкова, Ласенко и Пегова освободили вечером 10 августа.

Российские «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выпустили обращение к властям Белоруссии в связи с задержаниями и избиениями российских журналистов в Минске. В обращении издания попросили представить «полную и исчерпывающую информацию» о представителях СМИ, а также настояли на их немедленном освобождении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных