Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов

По словам Лаврова, у многих из задержанных журналистов не было аккредитации в Белоруссии. «Но одновременно мы знаем, что эта аккредитация была запрошена своевременно, с соблюдением всех правил и процедур», – отметил он. С призывом освободить задержанных журналистов, а также участников мирных протестов выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас, прибывший в Москву на переговоры с Лавровым 11 августа.