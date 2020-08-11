Италия вырализа «глубочайшую озабоченность» ситуацией в Белоруссии
Италия выразила «глубочайшую озабоченность» в связи с массовыми арестами протестующих в Белоруссии, обвинив Минск в нарушении прав граждан, сообщает пресс-служба МИД Италии.
«Волна массовых арестов в Минске в течение последних двух дней, а также нарушение основных гражданских прав и фундаментальных демократических свобод, включая свободу прессы, вызывают глубочайшую озабоченность», — указано в сообщении.
В итальянском ведомстве добавили, что президентские выборы в стране были проведены на уровне, который «не соответствует ожиданиям международного сообщества».
В заключение Италия призвала власти Белоруссии наладить диалог с оппозицией, а также принять меры, направленные на стабилизацию ситуации в стране.
Массовые протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек, на следующий день – еще 2000. Помимо протестующих белорусские силовики задержали нескольких российских журналистов, которые освещали протесты.