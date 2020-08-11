Италия вырализа «глубочайшую озабоченность» ситуацией в Белоруссии

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек, на следующий день – еще 2000. Помимо протестующих белорусские силовики задержали нескольких российских журналистов, которые освещали протесты.