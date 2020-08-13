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Мишустин предложил министрам проверить зрение

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы на Чукотке в шутку предложил министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение, сообщают «РИА Новости».

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения – новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» – сказал Мишустин, проходя мимо кабинета офтальмолога.

Во время визита Мишустин отметил ремонт и оснащение больницы, следует из стенограммы встречи премьер-министра с медработниками, опубликованной на сайте правительства.

«Мы посмотрели сегодня вашу больницу. Я даже не ожидал: ремонт такой серьезный, основательный. Она не отличается от многих клиник Москвы. Оборудование неплохое. Все, что мы посмотрели, достаточно функционально: обеспечивает основные потребности людей в оказании медицинских услуг», – сказал глава правительства.

13 августа Мишустин прибыл на Чукотку. До 18 августа он планирует посетить Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных