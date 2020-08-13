Мишустин предложил министрам проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы на Чукотке в шутку предложил министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко проверить зрение, сообщают «РИА Новости».
«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения – новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» – сказал Мишустин, проходя мимо кабинета офтальмолога.
Во время визита Мишустин отметил ремонт и оснащение больницы, следует из стенограммы встречи премьер-министра с медработниками, опубликованной на сайте правительства.
«Мы посмотрели сегодня вашу больницу. Я даже не ожидал: ремонт такой серьезный, основательный. Она не отличается от многих клиник Москвы. Оборудование неплохое. Все, что мы посмотрели, достаточно функционально: обеспечивает основные потребности людей в оказании медицинских услуг», – сказал глава правительства.
13 августа Мишустин прибыл на Чукотку. До 18 августа он планирует посетить Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.