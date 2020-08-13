Мишустин предложил министрам проверить зрение

«Мы посмотрели сегодня вашу больницу. Я даже не ожидал: ремонт такой серьезный, основательный. Она не отличается от многих клиник Москвы. Оборудование неплохое. Все, что мы посмотрели, достаточно функционально: обеспечивает основные потребности людей в оказании медицинских услуг», – сказал глава правительства.