Оппонент Лукашенко пригрозил ему уголовным делом

12 августа незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения». Одной из заявленных целей этого фронта является защита «демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», а также «мобилизация белорусского народа для борьбы против нарушения Конституции» и на «борьбу за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».