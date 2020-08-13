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Оппонент Лукашенко пригрозил ему уголовным делом

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«Фронт национального спасения Белоруссии», о создании которого 12 августа заявил незарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты Валерий Цепкало, объявил о сборе фактов, фото- и видеоматериалов для открытия уголовного дела в отношении действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в Telegram-канале организации. 

«Фронт национального спасения Беларуси» готовит материалы для открытия уголовного дела на гражданина Беларуси Лукашенко А. Г.», – указано в сообщении.

По словам Цепкало, у организации есть договоренности с зарубежными юристами о подготовке и подаче сведений о Лукашенко в Международный суд в Гааге. 

«У нас имеется договоренность с рядом зарубежных юристов в отношении подготовки документов по формированию обвинения против Лукашенко А. Г. в Международном суде в Гааге. Просим белорусских юристов подключиться к данному процессу», – говорится в сообщении.

12 августа незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения». Одной из заявленных целей этого фронта является защита «демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», а также «мобилизация белорусского народа для борьбы против нарушения Конституции» и на «борьбу за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. В результате голосования Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок с результатом 80,08%. Главный кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,09 % голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных