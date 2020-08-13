Оппонент Лукашенко пригрозил ему уголовным делом
«Фронт национального спасения Белоруссии», о создании которого 12 августа заявил незарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты Валерий Цепкало, объявил о сборе фактов, фото- и видеоматериалов для открытия уголовного дела в отношении действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в Telegram-канале организации.
«Фронт национального спасения Беларуси» готовит материалы для открытия уголовного дела на гражданина Беларуси Лукашенко А. Г.», – указано в сообщении.
По словам Цепкало, у организации есть договоренности с зарубежными юристами о подготовке и подаче сведений о Лукашенко в Международный суд в Гааге.
«У нас имеется договоренность с рядом зарубежных юристов в отношении подготовки документов по формированию обвинения против Лукашенко А. Г. в Международном суде в Гааге. Просим белорусских юристов подключиться к данному процессу», – говорится в сообщении.
12 августа незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения». Одной из заявленных целей этого фронта является защита «демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», а также «мобилизация белорусского народа для борьбы против нарушения Конституции» и на «борьбу за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. В результате голосования Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок с результатом 80,08%. Главный кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,09 % голосов.