Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Совладелец «Уралхима» призвал создать комитет национального спасения Белоруссии

Ведомости

Председатель совета директоров и основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета призвал сформировать в Белоруссии комитет национального спасения, заявление Мазепина РБК передала пресс-служба «Уралхима».

«Второй призыв – к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», – говорится в заявлении.

Мазепин призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко начать переговоры с оппонентами, признать «очевидные факты протестной напряженности в обществе» и, не теряя времени, сесть за стол мирных переговоров. «Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», – отметил он.

Бизнесмен также обратился к белорусским властям с просьбой остановить «бессмысленное кровопролитие» и прекратить насилие против мирного населения, а руководство России призвал «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы», говорится в заявлении.

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 г. Торгово-промышленной палатой. В него, в частности, вошли представители «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла» и других компаний. Мазепин является его председателем с 2018 г.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Тихановская – 10,09%. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов голосования, задержаны около 7000 человек. Министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протестов. В парламенте заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.

Ранее по теме: Оппонент Лукашенко объявил о создании «Фронта национального спасения»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных