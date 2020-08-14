Совладелец «Уралхима» призвал создать комитет национального спасения Белоруссии
«Второй призыв – к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», – говорится в заявлении.
Мазепин призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко начать переговоры с оппонентами, признать «очевидные факты протестной напряженности в обществе» и, не теряя времени, сесть за стол мирных переговоров. «Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», – отметил он.
Бизнесмен также обратился к белорусским властям с просьбой остановить «бессмысленное кровопролитие» и прекратить насилие против мирного населения, а руководство России призвал «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы», говорится в заявлении.
Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 г. Торгово-промышленной палатой. В него, в частности, вошли представители «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла» и других компаний. Мазепин является его председателем с 2018 г.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Тихановская – 10,09%. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов голосования, задержаны около 7000 человек. Министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протестов. В парламенте заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.