Совладелец «Уралхима» призвал создать комитет национального спасения Белоруссии

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Тихановская – 10,09%. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов голосования, задержаны около 7000 человек. Министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протестов. В парламенте заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.