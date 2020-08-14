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Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

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Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом, так как в Белоруссии не было свободных и демократических выборов, заявил в интервью Sky News президент Литвы Гитанас Науседа.

«Я думаю, мы не можем называть мистера Лукашенко легитимным, потому что в Белоруссии не было свободных, демократических выборов», – сказал Науседа.

Науседа отметил, что, если урегулировать кризис в Белоруссии не удастся, Лукашенко может сблизиться с Москвой. «Россия заинтересована в государстве-сателлите, и Беларусь, вероятно, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем пассивно наблюдать за этим процессом», – заявил литовский лидер.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Люди вышли на улицы с требованием пересмотреть результаты голосования. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний, в МВД республики факты избиений опровергли. Лукашенко считает, что протесты организованы из-за границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных