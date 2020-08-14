Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Люди вышли на улицы с требованием пересмотреть результаты голосования. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний, в МВД республики факты избиений опровергли. Лукашенко считает, что протесты организованы из-за границы.