Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
Александр Лукашенко не может считаться легитимным президентом, так как в Белоруссии не было свободных и демократических выборов, заявил в интервью Sky News президент Литвы Гитанас Науседа.
«Я думаю, мы не можем называть мистера Лукашенко легитимным, потому что в Белоруссии не было свободных, демократических выборов», – сказал Науседа.
Науседа отметил, что, если урегулировать кризис в Белоруссии не удастся, Лукашенко может сблизиться с Москвой. «Россия заинтересована в государстве-сателлите, и Беларусь, вероятно, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем пассивно наблюдать за этим процессом», – заявил литовский лидер.
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Люди вышли на улицы с требованием пересмотреть результаты голосования. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний, в МВД республики факты избиений опровергли. Лукашенко считает, что протесты организованы из-за границы.