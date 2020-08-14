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Володин поручил проверить депутатов на наличие второго гражданства

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в уполномоченные органы власти о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД», – говорится в сообщении.

Ранее Володин поручил запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов. «Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена», – цитирует Володина пресс-служба.

Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты меры, подчеркнул спикер Госдумы.

В конце апреля Володин попросил проверить депутата от КПРФ Дениса Парфенова на наличие иностранного гражданства. В ответ Парфенов заявил, что двойное гражданство есть у 39 депутатов Госдумы от партии «Единая Россия».

Ранее по теме: Госдума проверит ряд депутатов на наличие двойного гражданства

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных