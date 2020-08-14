Володин поручил проверить депутатов на наличие второго гражданства

Ранее Володин поручил запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов. «Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена», – цитирует Володина пресс-служба.