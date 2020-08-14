Володин поручил проверить депутатов на наличие второго гражданства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в уполномоченные органы власти о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов ГД», – говорится в сообщении.
Ранее Володин поручил запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов. «Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена», – цитирует Володина пресс-служба.
Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты меры, подчеркнул спикер Госдумы.
В конце апреля Володин попросил проверить депутата от КПРФ Дениса Парфенова на наличие иностранного гражданства. В ответ Парфенов заявил, что двойное гражданство есть у 39 депутатов Госдумы от партии «Единая Россия».