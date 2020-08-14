Лукашенко отреагировал на сообщения о своем отъезде за границу

«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сказал он.